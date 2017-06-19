Врачи из Владивостока сняли клип для Бузовой
"Посмотрите, какой крутой ролик сняли врачи Владивостока", – написала в соцсети Ольга Бузова. По словам певицы, доктора приурочили публикацию клипа ко Дню медицинского работника. "Пользуясь случаем, хочу поздравить всех врачей", – отметила телеведущая, добавив, что ее мама тоже работает в этой отрасли.
Посмотрите какой крутой ролик сняли Врачи Владивостока ���� Они записали музыкальный видеоклип в честь Дня медицинского работника под песню #малополовин �� Пользуясь случаем хочу поздравить всех врачей ���� Есть среди моих подписчиков медики? У меня мамулик врач, и заканчивала первый Мед в Санкт - Петербурге☺️
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