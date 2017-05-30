В Подмосковье семьям погибших от урагана выплатят по миллиону

Власти Подмосковья приняли решение выплатить по миллиону рублей семьям погибших при урагане. При этом пострадавшим от разгула стихии выплатят по 500 тысяч, пишет "Комсомольская правда".

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, главы муниципалитетов вместе с аварийно-спасательными службами принимают необходимые меры. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, ураган обрушился на московский регион 29 мая. В Подмосковье погибли пять человек, еще 34 госпитализированы.