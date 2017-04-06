Подробности взрыва у школы в Ростове

Камеры наблюдения зафиксировали преступника, который оставил самодельное взрывное устройство рядом со школой в Ростове-на-Дону. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По данным близкого к следствию источника, подозрительный пакет у школы оставил неизвестный в капюшоне. Через некоторое время его подобрал прохожий, после чего прогремел взрыв, сообщает региональное издание Don24. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств и покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, передает Life.ru.

"В 07:40 мск в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение о получении телесных повреждений 46-летним мужчиной в результате взрыва неустановленного устройства", – заявил представитель ведомства. Пострадавший госпитализирован: ему оторвало кисть одной руки и несколько пальцев на другой.

Следователи обнаружили на месте происшествия металлические фрагменты банки. "Эта капсула находилась внутри фонарика, от нее шли провода. Скорее всего, цепь замыкалась кнопкой включения-выключения фонарика", – отметил источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка не исключили, что преступник наполнил самодельное устройство порохом. "Поражающих элементов нет, но мощность была значительной. Если бы вместо сторожа фонарь поднял ребенок – вряд ли бы он выжил", – подчеркнул собеседник издания.

Полицейские предположили, что кто-то из старшеклассников хотел таким образом сорвать экзамен. Однако от этой версии пришлось отказаться: проводить проверочные испытания в школе в этот день не планировалось.

Ростов-на-Дону

Миллион раз говорили - ничего не поднимать, ничего не брать в руки, а сообщать...

Мужчине оторвало кисть руки... pic.twitter.com/XrRn3ccJfp — Марина Саакян ���� (@marina_saniram) 6 апреля 2017 г.

Напомним, что 6 апреля около 06:30 мск на Социалистической улице в Ростове-на-Дону прогремел взрыв, в результате которого пострадал 46-летний мужчина. По предварительным данным, он работал в школе сторожем или дворником.