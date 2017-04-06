Опубликовано видео с места взрыва в Ростове

В Сети появилось видео с места взрыва самодельного устройства возле школы в Ростове-на-Дону. Спецслужбы оцепили район происшествия.

Взрыв прогремел около в 06:30 мск на Социалистической улице, передает РЕН ТВ. Интернет-пользователи опубликовали несколько видеозаписей с места происшествия. Как писали Dni.Ru, учебное заведение оцеплено, занятия отменены.

В результате ЧП пострадал 46-летний мужчина – по предварительным данным, школьный сторож или дворник. Ему оторвало кисть одной руки и палец на другой.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили, что мужчина нашел фонарик и попытался включить его. По данным СМИ, осветительный прибор изначально был включен и привлекал внимание прохожих.

"Все спецслужбы там. Говорят, мужик нес пакет и уронил его, в результате чего произошел взрыв. Оторвало пальцы, были слышны крики. Говорят, и в школе нашли взрывчатку", – сообщается в одной из ростовских групп в соцсети "ВКонтакте".

Ростов-на-Дону

Миллион раз говорили - ничего не поднимать, ничего не брать в руки, а сообщать...

Мужчине оторвало кисть руки... pic.twitter.com/XrRn3ccJfp — Марина Саакян ���� (@marina_saniram) 6 апреля 2017 г.

Напомним, что 3 апреля около 14:40 мск произошел теракт в метро Санкт-Петербурга. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Машинист довел поезд до следующей платформы, чтобы пассажиры смогли покинуть вагоны. В результате трагедии погибли 14 человек, более 60 пострадали.

