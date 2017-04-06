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После взрыва в Ростове раненого увезли в реанимацию

Фото: Dni.Ru
У здания школы в Ростове-на-Дону сработало самодельное взрывное устройство. Обнаружившего бомбу мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию.

Продолжение: Опубликовано видео с места взрыва в Ростове
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Взрыв прогремел около 07:00 мск неподалеку от Социалистической улицы, передает ТАСС. Информация о пострадавшем уточняется: по данным СМИ, устройство нашел или бездомный, или школьный сторож, или дворник. Так или иначе, 46-летний Дмитрий К. увидел бесхозный фонарик и поднял его, передает Life.ru.

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"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал. Ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота", – сообщает РИА Новости.

ЧП прокомментировали в пресс-службе Росгвардии: "Мужчина без определенного места жительства около 06:30 мск нашел пакет и решил проверить содержимое, в том числе находившийся там фонарик". Там добавили, что осветительный прибор был включен. Это было сделано для привлечения внимания, предположили следователи.

На место происшествия прибыла оперативная группа. Учебное заведение оцеплено, занятия приостановлены.

Ростовские интернет-пользователи активно обсуждают случившееся. "Все спецслужбы там. Говорят, мужик нес пакет и уронил его, в результате чего произошел взрыв. Оторвало пальцы, были слышны крики. Говорят, что и в школе нашли взрывчатку", – сообщается в одной из групп города в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, что 3 апреля около 14:40 мск в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Теракт произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Машинист не остановил поезд и доехал по следующей платформы, чтобы пассажиры смогли покинуть вагоны. Погибли 14 человек, более 60 пострадали. 

Автор: Константин Улюкаев6 апреля 2017, 09:59

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