Возле школы в центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв

Продолжение: После взрыва в Ростове раненого увезли в реанимацию

В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв. Неустановленное устройство сработало возле здания школы на пересечении Социалистической улицы и Нахичеванского переулка. Охранник учебного заведения получил травмы.

"Сторож лицея №5 обходил территорию и заметил предмет, похожий на фонарик. Мужчина поднял его, после чего произошел взрыв", – сообщил источник Life.ru. По предварительным данным, пострадавший был госпитализирован с оторванной кистью и другими повреждениями.