Метро Санкт-Петербурга возобновило работу

Метрополитен Санкт-Петербурга восстановил работу после теракта, которой произошел днем 3 апреля. Несколько станций остались закрытыми для пассажиров.

"Движение открыто по 3-й, 4-й, 5-й линиям полностью. По 2-й линии есть движение от станции "Купчино" до "Московской" и от "Петроградской" до "Парнаса". По 1-й линии запущено движение от "Площади Восстания" до "Девяткино", от "Нарвской" до "Проспекта Ветеранов", – сообщили Flashnord в пресс-службе подземки. При входе на станции усилен контроль.

