Петербургское метро ждет внеплановая проверка

Министерство транспорта России проведет внеплановую проверку в Санкт-Петербургском метрополитене. Ответственным назначен заместитель главы ведомства Николай Захряпин – он возглавит оперативный штаб, передает "Интерфакс".
Напомним, что днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали около 50.
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