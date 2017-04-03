Петербургское метро ждет внеплановая проверка

Продолжение: Как мир отреагировал на теракт в Петербурге

Министерство транспорта России проведет внеплановую проверку в Санкт-Петербургском метрополитене. Ответственным назначен заместитель главы ведомства Николай Захряпин – он возглавит оперативный штаб, передает "Интерфакс".

Напомним, что днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали около 50.