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Жителя Петрозаводска задержали за похищение лешего

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В Петрозаводске полиция задержала 32-летнего местного жителя по подозрению в краже деревянной скульптуры лешего. Мужчина изложил стражам порядка свою версию произошедшего. Он рассказал, что одним апрельским вечером прогуливался по проспекту Ленина в подвыпившем состоянии, когда наткнулся взглядом на метровую фигуру то ли лешего, то ли гнома, стоящую у входа в сувенирную лавку. Скульптуру он решил прихватить с собой. "Однако вскоре мужчина увидел, что вырезанный из дерева сказочный герой имеет трещину. Тогда злоумышленник, потеряв интерес к украденному, выбросил статуэтку в ближайшем дворе", – цитирует Flashnord представителя пресс-службы управления МВД по республике Карелия. Стоимость похищенного оценивается в 15 тысяч рублей. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

17 апреля 2017, 14:41

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