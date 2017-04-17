Прокатившийся в зорбе по Перми мужчина удивил прохожих (видео)

В центре Перми произошел курьезный случай. Неизвестный передвигался по городу в зорбе.

Забавные кадры быстро попали в Сеть. Интернет-пользователи отреагировали с юмором: "Да просто в Перми хреновая ливневая канализация. Это лучший способ передвигаться по городу, чтобы не промочить ноги!", "Может, вместо велика зорб купить?﻿"