Прокатившийся в зорбе по Перми мужчина удивил прохожих (видео)
Забавные кадры быстро попали в Сеть. Интернет-пользователи отреагировали с юмором: "Да просто в Перми хреновая ливневая канализация. Это лучший способ передвигаться по городу, чтобы не промочить ноги!", "Может, вместо велика зорб купить?"
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