Путин заночует в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что его непосредственный начальник сейчас находится в тайге. По словам представителя Кремля, Владимир Путин проведет в походных условиях ближайшую ночь, а утром в пятницу вернется в Москву.

По словам Пескова, президент взял отпуск на сутки и решил после окончания рабочей программы в Красноярске один день провести на природе. "Он сейчас находится в тайге. Он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге, и завтра рано утром он уже вернется в Москву", – сказал пресс-секретарь и добавил: "Условия походные". Между тем издания Хакасии сообщают, что в аэропорт Абакана утром 2 марта прилетели самолеты президента и министра обороны Сергея Шойгу. В региональной администрации о визите Путина нет информации.

В 2013 году Путин отдыхал в Туве и Хакасии вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и Сергеем Шойгу. В 2014-м он провел краткосрочный отпуск в сибирской тайге, а летом 2015 года президент дважды отдохнул на Алтае. Один раз в гости к Путину прилетал его давний друг – бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.







Накануне, 1 марта, президент побывал в Красноярске, где провел совещание по вопросам подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019. Глава государства отметил, что до соревнований осталось всего два года, а незаконченных объектов еще достаточно. Президент призвал ликвидировать отставания в строительстве.

"Работы очень много, только так кажется, что стройки запущены и вроде все в порядке. Но мы с вами хорошо знаем, что самый главный и самый ответственный период – это период завершения", - подчеркнул Путин.





Президент также одобрил идею организации онлайн-курсов русского языка для иностранных участников и гостей зимней Универсиады в Красноярске, аналогичных тем, что действуют сейчас для иноязычных волонтеров к чемпионату мира по футболу 2018 года.