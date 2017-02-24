Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде

Сотрудники регионального управления Следственного комитета расследуют уголовное дело в отношении мужчины, который жестоко избил трех врачей в одном из медицинских учреждений Великого Новгорода. Кроме того, буйный пациент напал на сотрудников полиции.

На записи с камер наблюдения из новгородской больницы видно, что сидящий в коридоре больницы пациент возмущенно обращается к проходившей мимо сотруднице. Между ними возникает перепалка, в ходе которой агрессивный мужчина хватает свою собеседницу за отвороты халата, кричит и трясет ее. В конце концов он бьет женщину по лицу и в этот момент разнять их пытается еще одна сотрудница больницы. В ходе потасовки удар по лицу получает и она, а первая жертва нетрезвого пациента оказывается на полу. Одна женщина получила сотрясение мозга, вторая – перелом лицевой кости.

Кроме того, мужчина напал на сотрудников полиции, прибывших по вызову. В результате в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям "Побои" и "Применение насилия в отношении представителей власти". Расследование уголовного дела продолжается.