В Петербурге грабители похитили 20 тонн мяса

На проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге четверо злоумышленников избили 34-летнего водителя и 26-летнего экспедитора, приехавших на машине с прицепом. В кузове грузовика было 20 тонн мяса. Пострадавших грабители вывезли в лес, где оставили связанными, а груз мяса они забрали с собой. Мужчинам удалось самостоятельно освободиться и добраться до шлиссельбургской больницы. Спустя какое-то время полицейские обнаружили автомобиль с прицепом, однако мяса в нем уже не было, передает Eg.Ru. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

