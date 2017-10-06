В Ростове-на-Дону пройдет антикоррупционный форум

В Ростове-на-Дону 12 октября пройдет Антикоррупционный форум, его участники хотят привлечь внимание общества к теме борьбы с коррупцией и ее важной составляющей – гражданскому контролю в госзакупках. Организатором встречи выступил Общероссийский народный фронт.

На форум приедут более тысячи участников из всех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, они поделятся своим опытом гражданского контроля за тем, как расходуются бюджетные деньги. На встречу также приглашены представители силовых структур, ФАС, Счетной палаты, педагоги и врачи, бизнесмены и законодатели.

Форум пройдет на нескольких дискуссионных площадках: "За честные закупки", "Про питание", "Про ЖКХ", "Про расследования". Будет работать общественная приемная проекта ОНФ "За честные закупки", где можно получить консультацию экспертов.

Активисты проекта ОНФ "За честные закупки" представят вторую часть всероссийской "Карты картелей". Первая презентация прошла 26 сентября в Москве вместе с руководителем Управления по борьбе с картелями ФАС России Андреем Тенишевым и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

Известно, что на базе форума будет работать отдельная площадка "Поколение действий", посвященная совершенствованию работы молодых журналистов, активистов и общественников.

"Практика проведения Антикоррупционных форумов показала, что такие площадки помогают представителям госструктур, активистам и обычным гражданам выработать механизм взаимодействия там, где он необходим, и прийти к решению многих наболевших вопросов", – отметил координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

Традицию Антикоррупционных форумов ОНФ ведет с 2015 года. Первый прошел в Екатеринбурге. Всего было организовано девять окружных форумов, включая встречи в Крыму.