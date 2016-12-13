Неожиданный поворот в деле погибших псковских подростков

Уголовное дело по статье "Убийство" возбуждено Следственным комитетом (СК) после трагедии с двумя псковскими подростками, найденными мертвыми после стрельбы по полицейским. В прокуратуре Псковской области считают, что признаки этого преступления – "налицо".

В деле о гибели 15-летних Дениса М. и Екатерины В., которые забаррикадировались в доме в поселке Струги Красные в Псковской области и оттуда вели огонь по полиции, появился неожиданный поворот. До последнего времени предполагалось, что подростки покончили с собой. Однако оказалось, что не все так очевидно.

Есть предположение, что произошло убийство. "Прокуратура Псковской области как надзорный орган согласилась с возбуждением СУ СК уголовного дела по ст. 105 УК России "Убийство" в отношении неустановленного лица по факту обнаружения тел детей в поселке Струги Красные", – цитирует официального представителя ведомства Юрия Зайцева ТАСС.

По его словам, "признаки состава преступления по ст. 105 налицо: когда полиция вошла в дом, были обнаружены тела двух несовершеннолетних, поэтому до установления всех обстоятельств преступления дело будет расследоваться по этой статье". Также он добавил, что, если в рамках расследования будет установлено, что произошло самоубийство, дело будет закрыто.

Напомним, трагедия в Стругах Красных произошла 14 ноября этого года. В этот день 15-летние псковские школьники обстреляли из найденного в домашнем сейфе оружия автомобиль полиции. Уговорить сдаться юношу и девушку не удалось, подростки погибли. По версии следствия, они покончили с собой.