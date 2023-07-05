В России планируют увеличить штраф за недопуск газовиков в квартиру

Эксперты поддержали инициативу по увеличению штрафов.

Группа членов верхней палаты российского парламента подготовила законопроект, направленная на сокращение количества утечек и взрывов природного газа в многоквартирных домах. Документ, представленный сенаторами, уже получил положительную оценку со стороны Правительства РФ. В ближайшее время его могут представить на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект, по данным газеты "Известия", предполагает повышение штрафа за отказ впустить в квартиру сотрудников коммунальных служб, занимающихся проверкой и ремонтом газового оборудования. Санкции также предусмотрены за недопуск специалистов, обслуживающих дымовые и вентиляционные каналы.

На данный момент физическим лицам за подобные действия грозит штраф максимум две тысячи рублей. Парламентарии предложили увеличить сумму в пятикратном размере, то есть до десяти тысяч рублей, уточняет RT.

Размер санкции планируется повысить и для должностных лиц – до ста тысяч рублей. За аналогичные нарушения юридическим лицам придется выложить до полумиллиона рублей, отмечает Пятый канал. Кроме того, штраф для граждан, уклоняющиеся от заключения договора с газовиками, составит десять тысяч рублей.

К слову, эксперты поддержали инициативу о повышении штрафов за недопуск газовиков. Они подчеркнули, что нередко граждане, чинят препятствия коммунальщикам, передает телеканал "360".