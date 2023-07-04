В России хотят узаконить выселение из квартиры за шум

Выселить гражданина из квартиры предлагается за систематическое нарушение тишины.

Во время пандемии коронавируса многие компании привели своих сотрудников на дистанционную работу. Россияне начали проводить больше времени дома, поэтому шумные соседи стали для них актуальной проблемой.

Власти также полагают, что за нарушение тишины в дневное время суток необходимо предусмотреть административное наказание. Ранее правительственная комиссия призвала закрепить штраф в КоАП РФ. Однако народные избранники пошли еще дальше.

В нижней палате российского парламента предложили узаконить выселение из квартиры за шум. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, уточняет ОСН.

Представитель ЛДПР даже обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину, чтобы тот поддержал инициативу о закреплении новой правовой нормы в Жилищном кодексе. В обосновании говорится, что с шумными соседями ежедневно сталкиваются 20% россиян.

Почти половина граждан, по данным исследования, представленного депутатом, были вынуждены разбираться с соседями из-за шума, каждый десятый случай вылился в скандал, а четверть россиян обращались в полицию.

Парламентарий, по данным портала URA.RU, подчеркнул, что систематическим нарушением можно считать 15 обращений соседей в правоохранительные органы в течение 12 месяцев. Это должно стать основанием для обращения в суд по поводу выселения гражданина из квартиры.