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Лучшие энергоэффективные ЖК в Москве

Лучшие энергоэффективные ЖК в Москве
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В перспективе для таких проектов появится льготная ипотека.

В России менее года назад были разработаны стандарты "зеленого" строительства жилых комплексов. Главными параметрами таких проектов является высокая энергоэффективность, создание безбарьерной среды, комплексное озеленение территории, наличие контейнеров для разделения отходов, благоустройство дворов.

Для "зеленых" ЖК характерно гибкое применение стройматериалов с повышенной тепло– и шумоизоляцией, возможность индивидуального регулирования отопления с учетом температуры на улице. Оплата "коммуналки" в таких жилых комплексах обходится дешевле.

В перспективе в новостройках, сертифицированных по "зеленому" стандарту может появиться льготная ипотека. С соответствующей инициативой выступил Центробанк.

В Москве самой доступной "зеленой" новостройкой является ЖК iLove от ГК "Кортрос" в Останкинском районе. Минимальная цена предложения – 11,2 млн рублей. Однако у проекта минимальный класс энергоэффективности – С.

На втором месте оказался комплекс Moments – высокобюджетный проект группы "ПИК" в районе Покровское-Стрешнево, который реализует ее структура Forma. Стоимость квартир здесь стартует от 11,7 млн рублей.

Замыкает тройку проект еще один проект Forma – квартал Soul в районе Аэропорт, где цены начинаются от 12,3 млн рублей. У обоих новостроек класс энергоэффективности А+.

14 июля 2023, 00:30
Est-a-Tet✓ Надежный источник

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