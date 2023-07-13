Столичные ЖК с лучшими продажами в июне

Большинство новостроек реализует один застройщик.



По итогам июня около 40% от всех ДДУ в новостройках столицы было заключено в жилых комплексах группы "ПИК". Один из ее проектов – квартал "Люблинский парк" - продолжает удерживать первое место и наращивать продажи. В июне здесь было совершено на 32% больше покупок, чем месяцем ранее. Всего зарегистрировано 229 ДДУ.



На втором месте оказался комплекс "Лучи" от группы "ЛСР" в районе Солнцево. За месяц продажи здесь выросли на 2%, до 176 сделок. Замыкает топ-3 комплекс "Страна Озерная" от компании "Страна Девелопмент" в районе Очаково-Матвеевское. Проект стартовал только в мае, а в июне здесь было реализовано 155 лотов.

С четвертой по восьмую строчку расположились новостройки ГК "ПИК": "Матвеевский парк", "Новое Очаково" на западе столицы, квартал "Митинский лес" в СЗАО и "Второй Нагатинский" в ЮАО. И наконец, комплекс "Амурский парк" на востоке города.

Значительный прирост продаж – в 13 раз – продемонстрировал ЖК "Архитектор" от компании "ФСК". В июне здесь было заключено 36 ДДУ против 2 сделок в прошлом месяце. В апарт-комплексе "Зорге, 9" от St Michael удалось увеличить продажи в шесть раз, до 64 лотов в месяц.