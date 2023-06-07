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В России подешевела аренда квартир

В России подешевела аренда квартир
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Однокомнатные квартиры за год потеряли до 15% арендной стоимости.

Участники рынка недвижимости зафиксировали снижение арендной стоимости однокомнатных квартир в крупных городах России. За год цены на съемное жилье упали на 10-15%. Лишь за последний месяц отрицательная динамика достигла двух процентов.

Об этом сообщает газета "Известия". Отмечается, что падение арендных цен может быть связано с увеличением предложения и снижением спроса. На рынок недвижимости уже вышли квартиры, приобретенные инвесторами в период пандемии коронавируса.

К примеру, в Москве цены за год упали на 13%, а в северной столице отрицательная динамика составила все 15%. Однокомнатные квартиры в Красноярске потеряли более девяти процентов от арендной стоимости.

Эксперты уже говорят о тенденции на снижение цен на аренду, что особенно заметно в элитном секторе, где в ряде случаев недвижимость потеряла в цене до 50%. Что касается "однушек", то на динамику повлиял выход на рынок квартир, которые были куплены в период действия льготной ипотеки, введенной в 2020 году.

Во время пандемии коронавируса ипотечная ставка составляла 6,5%. Граждане вложили денежные средства в наиболее бюджетную недвижимость еще на этапе строительства. За несколько лет жилье достроили, что повысило объем предложения.

7 июня 2023, 09:25
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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