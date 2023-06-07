Чем опасен не вынесенный вовремя мусор

Эксперт призвал выносить мусор из дома раз в день.

Плохие новости для ленивых людей. Вовремя не вынесенный из дома мусор таит в себя множество опасностей. Отходы могут навредить не только вашей недвижимости, они также способны ударить по здоровью. Потенциальные угрозы раскрыл Тимур Менгисанов.

В интервью агентству "Прайм" он подчеркнул, что хранящийся в доме мусор может стать источником распространения патогенов. Важно помнить, что чем дольше вы не выносите отходы, тем выше вероятность развития негативного сценария.

В частности, в мусоре могут распространиться микробы и грибки, которые приведут к аллергическим реакциям или к более серьезным недугам, например, поражению легких. По словам эксперта, опасность для человека представляет даже малое количество отходов.

Кроме того, в результате гниения выделяются ядовитые пары, что чревато отравлением. Токсичный запах может привлечь насекомых в квартиру или даже грызунов в частный дом. Впрочем, не только органика опасна для человека.

Врач предупредил и об угрозах, исходящих от неорганических отходах. Навредить человеку могут и тяжелые металлы, которые используются в технике. Он также призвал проявлять осторожность с бытовым пластиком, уточняет издание URA.RU.

По словам медика, лучше всего выносить мусор из квартиры не по мере наполнения пакета, а раз в день. Кроме того, он рекомендовал гражданам пользоваться экологически чистой тарой.