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Среда 7 июня

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Проточный или накопительный: плюсы и минусы водонагревателей

Проточный или накопительный: плюсы и минусы водонагревателей
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По принципу действия водонагреватели делятся всего на два вида.

С наступлением лета в России начинается ненавистный миллионами граждан сезон отключения горячей воды. Пока специалисты проводят профилактические работы на инженерных сетях, обычным людям приходится кипятить воду, чтобы принять душ или помыть посуду. Самые сообразительные ходят в гости, чтобы помыться.

Правда, всех этих неудобств можно избежать, если установить дома водонагреватель. Они делятся всего на два вида: проточные и накопительные. Плюсы и минусы техники выяснили редакторы Общественной службы новостей.

Итак, накопительный водонагреватель – или просто бойлер – собирает холодную воду в бак и нагревает ее, после чего отключается. Его безусловным плюсом является возможность долгое время держать воду горячей благодаря теплоизоляции. Кроме того, электрические модели не требуют больших мощностей.

Минус бойлера в его габаритах и сложности установки для газовых моделей. Кроме того, для сбора и нагрева воды технике требуется определенное время, которого, как правило, не хватает для того, чтобы два взрослых человека друг за другом приняли душ.

Проточные водонагреватель, как следует из названия, позволяет нагревать воду в потоке, то есть моментально. Дорогие модели снабжены датчиками включения нагревательных элементов в зависимости от напора воды.

Плюсом техники является ее компактность, а также подача горячей воды в неограниченном количестве. Однако для подключения мощного агрегата придется тянуть кабель от щита – это минус, потому что сети в старых домах могут и вовсе не выдержать нагрузки.

7 июня 2023, 04:28
Фото: pixabay.com
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