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Популярность ипотечных кредитов в мае объяснил эксперт

Популярность ипотечных кредитов в мае объяснил эксперт
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Специалист по недвижимости обратил внимание на падение курса рубля.

Интересная ситуация сложилась на отечественном рынке недвижимости в последний месяц весны. В мае россияне получили рекордный объем ипотечных кредитов. Их популярность объяснила эксперт Ирина Радченко.

По данным портала URA.RU, суммарный объем кредитов на недвижимость, выданных в мае отечественными баками, достиг порядка 590 миллиардов рублей. Данный показатель стал рекордным за все предыдущие месяцы текущего года.

По мнению специалиста по недвижимости, возросшая популярность ипотек отнюдь не связана с желанием россиян улучшить свои жилищные условия. Она подчеркнула, что в сложившихся экономических условиях граждане стремятся найти надежный способ для сбережения своих денежных средств.

Иными словами, покупку недвижимости россияне рассматривают как способ инвестиции. Эксперт напомнила, что предыдущие пять месяцев рубль потерял около четверти цены. По ее мнению, на повышение популярности ипотеки повиляло именно снижение курса национальной валюты.

"[Рубль] был 62 в ноябре, сейчас 80 с лишним. Вот и основная причина", подчеркнула Ирина Радченко.

Она также отметила, что раньше граждане покупали и продавали валюту, поэтому колебания курса рубля и так сильно не волновали, сейчас же россиянам пришлось снять деньги со счетов и инвестировать их в недвижимость. По мнению эксперта, их решение связано с нежеланием платить банку пять процентов за валютный депозит.

5 июня 2023, 10:40
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
URA.RU✓ Надежный источник

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