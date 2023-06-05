Почему россияне начали распродавать новые квартиры

Собственники предлагают недвижимость с ремонтом, мебелью и по скидке.

В последнее время россияне активно продают квартиры, располагающиеся в домах, возведенных после 2020 года. Предложение нового жилья сегодня достигает около 20% на рынке недвижимости. Эксперты постарались выяснить, почему граждане избавляются от недавно приобретенного имущество.

Примечательно, что зачастую новые квартире собственники продают с выполненным ремонтом, а также необходимой мебелью и техникой, что, казалось бы, должно повысить цену на недвижимость. Меж тем, многие владельцы, по данным газеты "Известия", готовы предложить неплохую скидку в зависимости от рыночной стоимости жилья.

Эксперты уверены, что квартиры в домах, построенных до 2020 года, создают конкуренцию новостройкам на рынке недвижимости, уточняет Общественная служба новостей. Мало того, что потенциальные покупатели экономят на этапе купли-продажи, так им еще и не нужно нести дополнительные расходы по ремонту и обустройству жилья.

Специалисты называют две причины активной продажи новый квартир. В последние несколько лет новостройки пользовались ажиотажным спросом. Сегодня собственники либо удовлетворили свои инвестиционные ожидания, либо столкнулись с долговой нагрузкой. Об этом сообщает телеканал "360".

По данным "Радио 1", еще более четверти лотов приходится на недвижимость, построенную с период с 2010 по 2020 года. Эксперты полагают, что граждане, купившие жилье по семейной ипотеке или с использованием материнского капитала, в последнее время начали продавать имущество и расширяться.