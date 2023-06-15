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Среда 14 июня

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Районов с доступным жильем стало больше

Районов с доступным жильем стало больше
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В Москве снижаются цены на вторичные квартиры.

За последний год в старых границах Москвы стало больше районов, где стоимость кв. м на вторичном рынке ниже 200 тыс. рублей. В июне прошлого года такой ценник действовал только в Зеленограде.

По итогам мая "квадрат" подешевел в 36 районах из 86, рост цен зафиксирован в 50 районах. Сильнее всего за месяц снизились цены в Академическом районе – на 1%.

Зеленоград сохранил звание самой дешевой локации. "Квадрат" на вторичном рынке здесь обойдется в среднем в 181,7 тыс. рублей. Второе место досталось району Бирюлево с показателем 193,8 тыс. рублей. В список также попали районы Жулебино (184,9 тыс. рублей) и Южное Бутово (198,6 тыс. рублей).

Если рассматривать по округам, то минимальный ценник представлен в ЗелАО, ЮВАО и ВАО. По типам домов наиболее доступные квартиры предлагаются в пятиэтажных панельных домах старого типа, а также в панельных зданиях высотой в 9-14 этажей.

Самые дорогие вторичные квартиры предлагаются на Остоженке, в среднем за 482 тыс. рублей за кв. м. На Арбате "квадрат" обойдется в среднем в 466 тыс. рублей, в районе Тверской – в 459,1 тыс. рублей.

Хотя на рынке наметились тенденции по снижению цен на готовые квартиры, до ценового дна еще далеко. Поэтому в перспективе районов с относительно доступным ценником станет больше.

15 июня 2023, 02:21
Индикаторы рынка недвижимости✓ Надежный источник

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