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В каких городах России самые доступные однокомнатные квартиры

В каких городах России самые доступные однокомнатные квартиры
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Тюмень занимает первое место и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости.

Аналитики сопоставили данные о средних окладах в регионах, а также о ценах на первичном и вторичном рынках недвижимости. В ходе исследования удалось выяснить, в каких городах России проще всего приобрести квартиры с одной комнатой.

Важно отметить, что речь идет не о стоимости недвижимости как таковой, а о скорости, с которой жители данных городов смогут купить "однушку" с учетом их средней зарплаты.

Итак, лидером рейтинга является Тюмень. Жителям сибирского города потребуется работать менее четырех лет, чтобы стать собственником однокомнатной квартиры на вторичном рынке. Она обойдется в 46 средних окладов.

Жителям Челябинска придется копить на "однушку" дольше – 52 средние зарплаты. На два месяца больше ради заветной недвижимости будут вынуждены работать жители Красноярска.

Что касается европейской части нашей страны, то на первом месте находится Пермь. Как отметили эксперты, пермякам придется работать более пяти лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру. Недвижимость обойдется им в 62 средних оклада.

На первичном рынке недвижимости все так же лидирует Тюмень. Далее следуют Красноярск и Саратов. Гражданам для покупки "однушки" в этих городах потребуются работать, соответственно, 49, 66 и 68 месяцев.

1 июня 2023, 13:00
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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