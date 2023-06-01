"Вторичка" сильнее всего подешевела в Истре

В топе также Видное, Чехов и Фрязино.



За год вторичные квартиры в Подмосковье подешевели почти на 3%, до 151 тыс. рублей за кв. м. Темпы снижения цен сильно различаются в зависимости от города. Сильнее всего "просели" наиболее переоцененные локации, где постепенно ценник возвращается к рыночным реалиями.



Так, в Истре всего за год готовое жилье подешевело более чем на 14%, до 131,3 тыс. рублей за кв. м. Во время пандемии и карантинов местные квартиры пользовались повышенным спросом из-за хорошей экологии и улучшившейся транспортной доступности после завершения строительства ЦКАД.

В Видном стоимость кв. м на вторичном рынке снизилась на 6,2%, до 157,4 тыс. рублей. В Чехове и Фрязино "квадрат" за год подешевел на 5,9%, до 114,9 тыс. и 111 тыс. рублей соответственно.

Боле чем на 5% также подешевели квартиры в Одинцово, Лобне и Лыткарино.

Самые низкие цены среди подмосковных городов зафиксированы в Кашире (69,2 тыс. рублей за кв. м), Волоколамске (74,5 тыс. рублей) и Шатуре (75,4 тыс. рублей).

Самая дорогая "вторичка" предлагается в Реутове (192,7 тыс. рублей за кв. м), Долгопрудном (183 тыс. рублей) и Красногорске (182 тыс. рублей).