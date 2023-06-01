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Среда 31 мая

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Самые доступные квартиры в Новой Москве

Самые доступные квартиры в Новой Москве
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Минимальный бюджет – 4,2 млн рублей.

На рынке Новой Москвы продажи ведутся в 46 новостройках. Средняя цена "квадрата" к концу весны составляет 217 тыс. рублей, средняя цена самых доступных лотов – квартир-студий – 6,9 млн рублей. Однако можно найти и более дешевые варианты, в пределе 4-5 млн рублей.

От 4,2 млн рублей начинаются цены в квартале "Цветочные поляны" от застройщика "МИЦ". За такую цену можно купить студию 23,3 кв. м без отделки. Высота корпусов в проекте варьируется от 7 до 9 этажей. В состав ЖК войдет школа и два детсада.

За 4,32 млн рублей можно купить студию 19,9 кв. м с отделкой в ЖК "Середневский лес" от ГК "ПИК", состоящем из панельных корпусов высотой в 9 этажей рядом с лесопарком. В состав новостройки также войдут школа и детсад.

С бюджетом в 4,8 млн рублей доступны квартиры в проекте "Юнино" от того же застройщика или в ЖК "Подольские кварталы" от компании "Самолет".

За 5,1 млн рублей можно купить "однушку" площадью 36 кв. м в проекте "Борисоглебское". Это самый большой по площади лот среди наиболее доступных предложений в Новой Москве.

1 июня 2023, 02:08
VSN realty• Требует проверки

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