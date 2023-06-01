Самые доступные квартиры в Новой Москве

Минимальный бюджет – 4,2 млн рублей.



На рынке Новой Москвы продажи ведутся в 46 новостройках. Средняя цена "квадрата" к концу весны составляет 217 тыс. рублей, средняя цена самых доступных лотов – квартир-студий – 6,9 млн рублей. Однако можно найти и более дешевые варианты, в пределе 4-5 млн рублей.



От 4,2 млн рублей начинаются цены в квартале "Цветочные поляны" от застройщика "МИЦ". За такую цену можно купить студию 23,3 кв. м без отделки. Высота корпусов в проекте варьируется от 7 до 9 этажей. В состав ЖК войдет школа и два детсада.

За 4,32 млн рублей можно купить студию 19,9 кв. м с отделкой в ЖК "Середневский лес" от ГК "ПИК", состоящем из панельных корпусов высотой в 9 этажей рядом с лесопарком. В состав новостройки также войдут школа и детсад.

С бюджетом в 4,8 млн рублей доступны квартиры в проекте "Юнино" от того же застройщика или в ЖК "Подольские кварталы" от компании "Самолет".

За 5,1 млн рублей можно купить "однушку" площадью 36 кв. м в проекте "Борисоглебское". Это самый большой по площади лот среди наиболее доступных предложений в Новой Москве.