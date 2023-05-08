Татьяна Васильева раздает квартиры как пирожки

Щедрая бабушка поделилась богатством со своими наследниками.



Баснословные заработки звезд кино и театра всегда привлекают внимание поклонников, и не так давно, Татьяна Васильева, звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная", рассказала о своих доходах, которые не оставили никого равнодушными.

76-летняя актриса утверждает, что ее средний ежемесячный заработок составляет порядка двух миллионов рублей. Но не думайте, что она тратит все свои деньги на дорогие покупки и роскошь. Основную часть своих доходов она кладет на счет в банке, чтобы обеспечить безбедное существование своих многочисленных родственников.

Да, вы не ослышались! Татьяна Васильева одарила жильем всю родню. Она сама приобрела пять квартир, а одна получила от государства.

Недавно знаменитость побывала у Леры Кудрявцевой в студии программы "Секрет на миллион", которая выходит на телеканале НТВ. Васильева рассказала, как распорядилась своей недвижимостью. Все свои квартиры она поделилась между членами семьи.

Своим любимым внукам Грише и Ване купила по однушке. Самой маленькой внучке Мирре после смерти Татьяны Васильевой останутся двухкомнатные апартаменты. Сыну Филиппу актриса уже отписала просторную квартиру с тремя спальнями, а дочке Лизе достались целых две квартиры – двухкомнатная и трехкомнатная.

Кроме того, Татьяна Васильева не стесняется помогать своим детям материально. Ежемесячно она перечисляет около 100 тысяч рублей на бытовые нужды для своих великовозрастных детей – 44-летнего Филиппа и 36-летней Лизы. При этом актриса не считает их нахлебниками, поскольку они зарабатывают сами.

Только их доходы не позволяют им жить на широкую ногу. Такие действия популярной артистки вызывают недоумение у ее поклонников.