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Татьяна Васильева раздает квартиры как пирожки

Татьяна Васильева раздает квартиры как пирожки
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Щедрая бабушка поделилась богатством со своими наследниками.

Баснословные заработки звезд кино и театра всегда привлекают внимание поклонников, и не так давно, Татьяна Васильева, звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная", рассказала о своих доходах, которые не оставили никого равнодушными.

76-летняя актриса утверждает, что ее средний ежемесячный заработок составляет порядка двух миллионов рублей. Но не думайте, что она тратит все свои деньги на дорогие покупки и роскошь. Основную часть своих доходов она кладет на счет в банке, чтобы обеспечить безбедное существование своих многочисленных родственников.

Да, вы не ослышались! Татьяна Васильева одарила жильем всю родню. Она сама приобрела пять квартир, а одна получила от государства.

Недавно знаменитость побывала у Леры Кудрявцевой в студии программы "Секрет на миллион", которая выходит на телеканале НТВ. Васильева рассказала, как распорядилась своей недвижимостью. Все свои квартиры она поделилась между членами семьи.

Своим любимым внукам Грише и Ване купила по однушке. Самой маленькой внучке Мирре после смерти Татьяны Васильевой останутся двухкомнатные апартаменты. Сыну Филиппу актриса уже отписала просторную квартиру с тремя спальнями, а дочке Лизе достались целых две квартиры – двухкомнатная и трехкомнатная.

Кроме того, Татьяна Васильева не стесняется помогать своим детям материально. Ежемесячно она перечисляет около 100 тысяч рублей на бытовые нужды для своих великовозрастных детей – 44-летнего Филиппа и 36-летней Лизы. При этом актриса не считает их нахлебниками, поскольку они зарабатывают сами.

Только их доходы не позволяют им жить на широкую ногу. Такие действия популярной артистки вызывают недоумение у ее поклонников.

8 мая 2023, 14:32
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Секрет на миллион✓ Надежный источник

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