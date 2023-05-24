Фонд "Правда" и ООО "Байкал" приступили к возведению делового центра в Колпачном переулке

Владелец здания, расположенного в Колпачном переулке на Ивановской горке, арбитражный фонд "Правда" приступил к возведению делового центра. Стало известно, что генеральный подрядчик – ООО "Байкал", выходит на объект в мае этого года.

Разбор здания по согласованию с городскими властями произошел весной 2022 года. И тогда же на площадке приступили к работе археологи. К настоящему моменту исследования первого этапа завершены. Археологический мониторинг будет продолжен и при работах нулевого цикла.

Стоит напомнить, что ранее помещения использовались под размещение мелких офисов и мехового салона. Проектом предусмотрено повышение класса комфортности с С на А. Весь комплекс работ "Байкал" планирует реализовать в течение двух лет.

Фонд "Правда" стал собственником здания в Колпачном переулке в 2021 году. Организация была создана Ильей Лунеговым, Робертом Топкаевым и Тарасом Кондратьевым, выходцами из А1, инвестиционного подразделения "Альфа-групп", которое специализируется на сделках по слиянию и поглощению.

ООО "Байкал" существует на рынке с 2009 года. Компания ведет проектные и строительно-монтажные работы, имеет все необходимые лицензии. СРО на строительно-монтажные работы позволяет ООО "Байкал" осуществлять деятельность генподрядчика на сумму 3 млрд рублей по каждому контракту. Одновременно ООО "Байкал" является единственным владельцем 4-этажного офисно-складского здания в Москве.