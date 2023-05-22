Выселяем мух и мошек из квартиры: лучший метод

Безжалостно убивать насекомых день за днем – очень плохо для кармы. Есть гуманный рабочий способ прогнать мух и мошек из квартиры.

В теплое время года природа оживает, поэтому крылатым созданиям нередко выпадает участь делить одно пространство с человеком. Совсем не обязательно мириться с этим, но вполне реально обойтись без жестокости. Как правило, мухи и мошки заводятся в квартире, потому что место выглядит для них привлекательно. Решение вопроса — в том, чтобы насекомые сами захотели выбрать другое пристанище.

Убийство летающих крох — тщетная борьба со следствием проблемы, а не с причиной. Эксперт портала "ВсеИнструменты.ру" Анна Исаева советует в первую очередь избавляться от источников размножения насекомых.

Следует проверить укромные уголки в доме, чтобы утилизировать испорченные продукты и вещи, провоцирующие наличие мошек и мух в квартире. Если все рассадники проблемных "жильцов" ликвидированы, а проблема не разрешилась, то можно приступать к следующему шагу.

"Мошки не любят запахи томатов, герани, гвоздики", — уточняет "Радио 1" с отсылкой на слова специалиста. Самый простой вариант — обзавестись специфическим ароматизатором, чтобы насекомые не стремились залетать в окно. А еще можно приобрести растение, которое будет отпугивать летающих созданий и одновременно с этим удачно вписываться в интерьер.

