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Бесплатно: что можно поменять в квартире за счет управляющей компании

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Бесплатно: что можно поменять в квартире за счет управляющей компании

Собственники смогут неплохо сэкономить.
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Оплачивая коммунальные услуги, собственники квартир, в том числе, финансируют деятельность своей управляющей компании и делают взносы на капитальный ремонт, разумеется, не просто так. Мало кто знает, но в ряде случаев от УК можно потребовать произвести замену оборудования или выполнить ремонт в доме за свой счет.

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Грамотные владельцы жилья могут неплохо сэкономить, если обратятся в управляющую компанию. К примеру, бесплатно в квартире можно заменить батареи. Если радиатор не отделен от главной трубы запорным механизмом, значит он является частью общедомовой системы отопления, за которую отвечает УК.

Аналогично можно поступить и с полотенцесушителем в ванной комнате. Кстати, при отказе управляющей компании исполнять свои обязанности следует направить жалобу в жилищную инспекцию. А вот электросчетчики ставить и ремонтировать обязана уже компания, поставляющая электроэнергию.

Сэкономить собственники недвижимости могут и при ремонте балкона. Замена обветшалой плиты – обязанность УК или ТСЖ. Системы водоснабжения и вентиляции также находятся в ведении управляющей компании. Более того, за самовольные манипуляции с трубами и шахтами граждане могут получить штраф.

Кстати, по данным телеканала "360", курс доллара на Мосбирже впервые с начала года преодолел отметку в 82 доллара, поэтому важно экономить денежные средства и не переплачивать за то, что вам положено бесплатно.

Фото: pixabay.com
Автор: 7 апреля 2023, 11:00 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

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