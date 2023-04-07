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Бомжующий на чужбине Панин лишился самого дорогого: Не востребован

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Бомжующий на чужбине Панин лишился самого дорогого: Не востребован

Алексей Панин опять поплакался в жилетку.
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Некогда популярный в России актер театра и кино Алексей Панин в свое время получил вторую волну славы за роли, которые не совсем соответствовали его прежним образам как в театра, так и в кино. Видео извращенного характера лишили артиста огромной массы поклонников.

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Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Во второй раз фанаты звезды голубых экранов плюнули ему в лицо за скандальные высказывания против родины. Алексей Панин покинул Россию задолго до начала спецоперации, однако не обрубал контакты.

В прошлом году он обрел новую армию поклонников, преимущественно из Украины, ведь актер заявил, что ноги его больше не будет в России. С учетом того, где еще бывала нога заезды фильма "Жмурки", многие россияне положительно восприняли данное обещание.

Нынче Алексей Панин бомжует на чужбине, о чем в очередной раз поплакался в жилетку. Он заявил в интервью, что больше не обладает прежними финансовыми возможностями. Если раньше артист мог позволить себе дом на Рублевке, но сейчас вынужден ютиться с скромной квартирке.

После переезда в Испанию актер не может даже купить машину, а все потому что его творческий потенциал никто за рубежом не оценил. Артист лишился самого дорогого – ролей и зрительского внимания. "Я не востребован", – признался Алексей Панин.

К слову, к сбежавшим из России звездам негативно относятся не только патриотично настроенные граждане, но и коллеги по цеху, в том числе, поэт Илья Резник, уточняет телеканал "Царьград".

Тех, кто занимается дискредитацией армии, могут и вовсе лишить гражданства РФ, сообщает телеканал "360". Меж тем, экономические показатели в России даже на фоне санкций заметно улучшаются. Так, годовая инфляция, по данным RT, опустилась ниже 3,3%.

Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2023, 10:20 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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