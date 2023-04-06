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Четверг 6 апреля

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Рынок Москвы пополнили 15 новостроек

Рынок Москвы пополнили 15 новостроек
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Большинство находятся в старых границах города.

С начала года на столичный рынок новостроек вышло 15 проектов, большинство из которых расположены внутри старых границ города. В Новой Москве стартовала реализация лишь двух новостроек.

Соотношение проектов с квартирами и апартаментами равное – по семь в каждом сегменте и один ЖК, в котором представлено оба формата. Большинство новостроек – 12 – относятся к классу "комфорт", еще два проекта позиционируются как бизнес-класс, один – как элит.

Самым крупным новым проектом стал комплекс "Кантемировский" от застройщика «Русич» с общей жилой площадью почти 97 тыс. кв. м. В рамках проекта в Царицыно будет возведено шесть корпусов высотой от семнадцати до 33 этажей.

Еще почти 73 тыс. кв. м жилья представлено в уже введенном ЖК "Мой адрес на Клинской" от компании "КП УГС" в Ховрино. Особенностью проекта данного застройщика является реализация лотов через электронные торги.

Третье место по объемам строительства досталось апарт-комплексу AIST Residence с заявленной площадью почти 38 тыс. кв. м. В рамках проекта застройщик "Монарх" возводит блочный дом высотой в 30 этажей в стиле "неомодернизм" в Черемушках.

Только в двух новых проектах еще не начались строительные работы – ЖК "Квартал Западный" от группы "Самолет" и проект Upside Towers от компании Upside Development. В обеих новостройках запроектированы квартиры.

6 апреля 2023, 17:00
БЕСТ-Новострой✓ Надежный источник

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