В каждой пятой новостройке нет паркинга

Еще год назад парковки не было в 7% ЖК.



Практически у каждой пятой новостройки в старых границах Москвы не предусмотрен крытый паркинг и есть только открытые стоянки на улице. Всего в данной локации продажи ведутся в 365 проектах, из них в 65 – отсутствует паркинг.



За год количество новостроек без крытых парковок выросло более чем в два раза. Весной прошлого года только в 7% ЖК не было паркингов.

В Новой Москве более трети новостроек не оборудованы паркингами. В Подмосковье ситуация еще хуже: более половины ЖК не имеют крытых парковок.

Чаще всего крытую парковку размещают на подземных уровнях жилого комплекса. Это, с одной стороны, позволяет жильцам с комфортом перемещаться от машины до квартиры и обратно, с другой – разгружает придомовую территорию.

Если застройщик закрывает двор с детскими и спортивными площадками от машин, но не обеспечивает жильцов достаточным количеством мест в паркинге, это значительно ухудшает транспортную ситуацию в ЖК. Проблему усугубляет тенденция укрупнения жилых комплексов и увеличение плотности застройки. Пробки на въезде и выезде из ЖК в часы пик – обычная ситуация для многих крупных ЖК.

Однако наличие большого паркинга не гарантирует, что жильцы будут приобретать машиноместа. Многих отпугивают чрезмерно высокие цены, достигающие нескольких миллионов рублей. Минимальная стоимость места в паркинге в Москве сейчас составляет 700-800 тыс. рублей. Самая дорогая парковка обойдется почти в 11 млн рублей.