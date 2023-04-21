Спрос на жилье бизнес-класса вырос на треть

Половина продаж пришлась на 15 новостроек.



С января по март в жилых комплексах класса "бизнес" внутри МКАД было приобретено 194 тыс. кв. м жилья, что на 30% превышает показатели прошлого квартала. Всего было совершено 3,4 тыс. сделок, более половины из них – в пятнадцати новостройках.



Больше всего продаж – 175 – было совершено в квартале "Остров" в Хорошево-Мневники от "Донстроя". В марте в ЖК стартовали продажи нового корпуса со средней ценой кв. м в 548 тыс. рублей. В целом, цены в проекте варьируются от 378 тыс. до 1,1 млн рублей.

Почти столько же квартир – 174 – было реализовано в ЖК Portland в Печатниках от девелопера Forma, структуры компании "ПИК", занимающейся высокобюджетными проектами. Квартальный спрос на данный комплекс, состоящий из восьми 29-этажных корпусов, подскочил на 120%. Средняя цена кв. м в проекте – 376 тыс. рублей.

В высотном комплексе "Метрополия" в Южнопортовом районе от MR Group за квартал продано 164 лота при средней стоимости "квадрата" в 304 тыс. рублей. Среди всех новостроек из топ-15 здесь зафиксирован самый низкий ценник. В рамках проекта возводится 11 монолитных домов высотой до тридцати этажей.