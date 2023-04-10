Где сильнее всего подешевели новостройки

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели

Лента новостей

Понедельник 10 апреля

12:40Где сильнее всего подешевели новостройки 12:20"Не собираются жить": как выглядит личное бомбоубежище Пугачевой и Галкина* 12:00В Петербурге продают квартиру Горького 11:40Некомфортно жить: 5 распространенных ошибок в планировке 11:20"Ем, пью, вкалываю": Цой проболталась о своем тайном пристрастии 11:00Газманов растекся в блаженстве от пышных красот Кабаевой: Такое количество 10:40Как преобразить квартиру с помощью винтажного декора 10:20"Притон": Бородина выдала видео с грязными изменами мужа на квартире 10:00Сокровище России: бесценный бриллиант уехавшей в Израиль Пугачевой остался Лолите 09:40"Мы мало детишек нарожали": 52-летняя Цой ответила на вопрос о пополнении в семье 09:20Билет в один конец: вдова Этуша объяснила россиянам решение уехать из Москвы 08:40Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой 08:25"Сожаление и разочарование": Резник размазал предавших Отечество звезд 08:20Перебор. Чем чреваты частые пластические операции 08:00Тренд на непереносимость глютена: как маркетологи делают деньги на доверчивых россиянах 06:01Просто страсть: Как понять, что вы не любите? 04:35Выдра попалась на оптической иллюзии падения воды (видео) 02:26Возьмите ребенка с собой на йогу! Что такое детская йога и для чего она нужна вашему ребенку? 00:02День Иллариона: что нельзя делать в праздник 10 апреля 22:39"Нет сил бороться": угасшие из-за депрессии звезды шоу-бизнеса 21:1210 случайных фото кошек, снятые фотографом в разных концах света 20:03Как преодолеть паническую атаку: совет психолога 17:51Погрузились в молчание: в последний день Меладзе был окружен близкими и цветами 17:46Тест: угадай фильм по культовому наряду 17:22"Встречали и били рожу": предателя Максима Галкина* жестко наказали за длинный язык 16:53"Можете больше не искать": показавшая животик Лолита рассказала о беременности 15:50"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 15:19"Наняла детективов": слетевшая с катушек Бородина вычислила всех любовниц мужа-изменщика 14:58Надевшая траурное платье Кабаева не смогла сдержать улыбку: Я даже не ожидала такого 14:17"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент 13:34Случился рецидив: услышавшая диагноз врача Тодоренко впала в истерику 12:26"Трусы надень": задравшую платье Пугачеву крепко приложили за грязь 12:25Диетолог рассказал о питании при болезнях сердца 11:37"Осталось двое детей": люди рыдают после новости о смерти Ягудина в ДТП в Москве 11:00Омолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын 09:12От какого пластического хирурга лучше уйти 08:24Грязь, вонь и необязательность: 8 причин уехать из Турции 06:14Почему детские салфетки опасны? Мнение эксперта 04:05Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений 02:31Бесплодие после 40 лет у мужчин: миф или реальность? 00:07Вербное воскресенье: приметы и традиции 9 апреля 22:17Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше 21:20Сообщившая о разводе Топалову Тодоренко ошарашена вердиктом специалиста 20:21Кудрявцева, Аффлек, Бородина: страдающие от мигрени звезды шоу-бизнеса 19:20Объявлено о возвращении опального Панина в Россию 18:19Басков прилюдно разоблачил скрывающего тайну Пригожина: Молчал 20 лет 18:00"Замуж собралась": рассказавшая о поиске спонсора Боня примерила белое платье 17:30"Это ошеломляюще": вибрато довел взбудораженную Гагарину до полного экстаза 16:40"Некрасивая и рыхлая": разошедшаяся Пугачева публично задрала платье 15:30Десять тысяч долларов: объявлена цена за голову принца Гарри
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Где сильнее всего подешевели новостройки

Где сильнее всего подешевели новостройки
45

В Люблино за месяц цены снизились на 2%

Аналитики назвали столичные районы, где в течение февраля были зафиксированы наибольший рост и снижение цен на квартиры в новостройках класса "комфорт".

Максимальную отрицательную динамику за месяц продемонстрировал район Люблино. За месяц средние цены на квартиры здесь снизились сразу на 2,1%, до 211 тыс. рублей за кв. м.

Больше всего подорожало жилье в районе Головинский – на 6,5% за месяц, до 317 тыс. рублей за кв. м.

Рост в пределах 3% произошел в новостройках в районах Очаково-Матвеевское и Южное Бутово. Средняя цена кв. м здесь выросла до 307 тыс. и 237 тыс. рублей соответственно.

На 2,5% подорожали новостройки в Южнопортовом районе, до 315 тыс. рублей за кв. м, на 2% – в районе Покровское-Стрешнево, до 345 тыс. рублей за кв. м.

Если рассматривать по округам, то сильнее всего за месяц – почти на 5% – подорожали новостройки в СВАО. Средняя цена кв. м здесь достигла 294 тыс. рублей за кв. м. За последние 12 месяцев максимальное удорожание – на 10,5% – произошло в СЗАО. Средняя стоимость кв. м в новостройках в марте составила 302 тыс. рублей.

10 апреля 2023, 12:40
НДВ Супермаркет Недвижимости✓ Надежный источник

По теме

ЖК с лучшими ценами на жилье с отделкой

Рынок Москвы пополнили 15 новостроек

В Петербурге продают квартиру Горького

В Петербурге продают квартиру Горького
Стартовая цена жилья с шестью комнатами – 75 млн рублей. В Петербурге продается квартира с шестью комнатами, в которой в начале прошлого века проживал известный писать, драматург и прозаик Максим Горький.

Некомфортно жить: 5 распространенных ошибок в планировке

Некомфортно жить: 5 распространенных ошибок в планировке
Экспертное мнение. Выбирая квартиру в новостройке, многие покупатели обращают внимание на функциональность планировки, от которой зависит степень комфорта.

Как преобразить квартиру с помощью винтажного декора

Как преобразить квартиру с помощью винтажного декора
Декор под старину можно совместить с функциональными предметами. Винтажные предметы декора – хороший выбор для преображения квартиры.

Квартиры разрешат передавать досрочно

Квартиры разрешат передавать досрочно
Сейчас застройщику это запрещено. Застройщик, который завершил строительство дома с опережением сроков, по действующему закону не имеет права досрочно передавать дольщикам уже готовые квартиры.

ЖК с лучшими ценами на жилье с отделкой

ЖК с лучшими ценами на жилье с отделкой
Самые доступные проекты среди новостроек в ТиНАО. Общий объем предложения квартир с различными вариантами отделки в ТиНАО составляет около 10 тыс.

Собянин: 114 тысяч человек скоро переедут в новые квартиры по программе реновации

Собянин: 114 тысяч человек скоро переедут в новые квартиры по программе реновации
Москвичи получают жилье с полной отделкой класса комфорт. С начала 2023 года построено более 4,5 тысячи квартир по программе реновации, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Выбор читателей

08/04СбтБасков прилюдно разоблачил скрывающего тайну Пригожина: Молчал 20 лет 09/04Вск"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 08/04СбтВонзился скальпель: над ногой Костомарова вновь склонились хирурги 09/04Вск"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент 09/04ВскОмолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын 08/04СбтСообщившая о разводе Топалову Тодоренко ошарашена вердиктом специалиста