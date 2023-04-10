Где сильнее всего подешевели новостройки

В Люблино за месяц цены снизились на 2%



Аналитики назвали столичные районы, где в течение февраля были зафиксированы наибольший рост и снижение цен на квартиры в новостройках класса "комфорт".



Максимальную отрицательную динамику за месяц продемонстрировал район Люблино. За месяц средние цены на квартиры здесь снизились сразу на 2,1%, до 211 тыс. рублей за кв. м.

Больше всего подорожало жилье в районе Головинский – на 6,5% за месяц, до 317 тыс. рублей за кв. м.

Рост в пределах 3% произошел в новостройках в районах Очаково-Матвеевское и Южное Бутово. Средняя цена кв. м здесь выросла до 307 тыс. и 237 тыс. рублей соответственно.

На 2,5% подорожали новостройки в Южнопортовом районе, до 315 тыс. рублей за кв. м, на 2% – в районе Покровское-Стрешнево, до 345 тыс. рублей за кв. м.

Если рассматривать по округам, то сильнее всего за месяц – почти на 5% – подорожали новостройки в СВАО. Средняя цена кв. м здесь достигла 294 тыс. рублей за кв. м. За последние 12 месяцев максимальное удорожание – на 10,5% – произошло в СЗАО. Средняя стоимость кв. м в новостройках в марте составила 302 тыс. рублей.