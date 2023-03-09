Срочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в Дубай

Артистка раскрыла карты.

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"Уральские пельмени" – одна из самых ярких команд КВН своего времени, поэтому совсем не удивительно, что их шоу на СТС пользуется большой популярностью. Очевидно, что высокие рейтинги позволяют участникам юмористического коллектива неплохо зарабатывать. Так, звезда проекта Илана Юрьева решила инвестировать свои сбережения.

Артистка приобрела недвижимость в Дубае и поделилась своей радостью с поклонниками в социальных сетях. Бегство за рубеж оказалось недолгим, после оформления сделки юмористка вернулась обратно. Однако она сыронизировала, что в СМИ неправильно расценили эту поездку.

"Срочно покинувшая Россию" – с такими заголовками, по словам участницы команды "Уральские пельмени", выходили некоторые статьи в прессе. На деле же она даже не собирается постоянно жить в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам артистки, они с мужем и ребенком планируют лишь время от времени приезжать на отдых в жаркую страну. Илана Юрьева не исключила, что пустующую недвижимость будет сдавать в аренду. К слову, элитное жилье обошлось ей, по меньшей мере, в 17 миллионов рублей.

Звезда "Уральский пельменей" подчеркнула, что в Дубае цены разнятся в зависимости от района. По ее словам, недвижимость огромных размеров у пустыни можно купить намного дешевле, чем небольших, но у воды. Сама артистка остановилась на небоскребе в центре города.

Правда, дом еще не достроен, призналась Илана Юрьева. Участница шоу "Уральских пельменей" отметила, что квартира под ключ будет сразу с ремонтом, мебелью и техникой. По ее словам, рядом с будущим небоскребом расположена вся необходимая для семьи с ребенком инфраструктура.