Отсудила: певица Бьянка обзавелась второй квартирой в Москве

Певицу Бьянку можно поздравить



С радостных новостей началось недавнее утро певицы Бьянки. Она рассказала, что обзавелась второй квартирой в Москве.

В своем личном блоге она опубликовала видео, на котором подписчики смотри раз смогли рассмотреть будущий район проживания исполнительницы. Жилье, сообщают журналисты Пятого канала, находится в самом центре столицы.

К слову, несколько лет назад Бьянка стала владелицей квартиры на севере Москвы. Кроме этого, исполнительнице принадлежит частный дом в Одинцовском районе. Про него девушке также нашлось что рассказать: она только что отсудила солидную компенсацию у компании, которая не могла несколько лет выполнить обещанные услуги по подключению постройки к водоснабжению.

К слову, проблемы с коммунальными услугами делают сложнее жизни многих людей, а не только звезд. Часто случается так, что денег на их оплату просто не хватает. Аналитики агентства "ПромРейтинг" составили перечень регионов, в которых наибольшее количество семей получили субсидии, сообщает портал Вести Подмосковья.

Выделенные средства пошли на оплату как коммунальных услуг, так и на оплату самого жилого помещения. На первом месте в 2022-м году находилась Москва, а на втором – Челябинская область. В пятерку лидеров вошли также Московская, Ростовская и Свердловская области.

