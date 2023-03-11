Средний срок ипотеки вырастет до 27 лет

Всего за месяц срок займа увеличился на полгода.



В России увеличивается как закредитованность населения, так и продолжительность выплат займов. Средний срок ипотечного займа по итогам текущего года может вырасти на 12% и достигнуть двадцати семи лет.



В прошлом году россияне стали выплачивать ипотеку на 12,6% дольше. Средний срок оформленного займа вырос до 24,1 года. Это напрямую связано с сокращением реальных расходов и с параллельным удорожанием жилой недвижимости.

Основная проблема длительных ипотечных кредитов – невозможность прогнозирования доходов на срок в два-три десятка лет. А это повышает риски того, что заемщик в итоге не справится с обслуживанием займа.

Качество займов уже ухудшается. По данным Центробанка, доля высокорисковых кредитов на первичном рынке по итогам 2022 года достигла 69% (+26%), на вторичном рынке – 42% (+8%).

Как правило, многие заемщики стараются погасить ипотеку заранее. Однако в обозримом будущем доля досрочных выплат по займам будет невысокой. Это связано с ростом ставок по ипотеке, с высокими темпами инфляции, а также с неопределенной ситуацией в экономике.