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Ввод жилья бизнес-класса вырастет на 49%

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За год в столице будет введено 52 новостройки.

В течение 2023 года на столичном рынке новостроек планируется завершить строительство 52 комплексов класса "бизнес". Если все планы застройщиков будут реализованы, то объемы ввода вырастут на 49% относительно прошлого года.

Всего ожидается ввод 149 корпусов, 97 из них – в первом полугодии.

Самые доступные цены среди практически достроенных комплексов зафиксированы в клубном доме "Рублево" в Кунцево. Стоимость апартаментов здесь начинается от 233 тыс. рублей за кв. м, или от 5,5 млн рублей за лот.

Самые низкие цены на квартиры предлагаются в квартале Stellar City в районе Можайский. Минимальная цена кв. м – 286 тыс. рублей.

Только в еще одном проекте – апарт-комплексе "Берег Яузы" – стоимость кв. м ниже 300 тыс. рублей. Минимальная цена "квадрата" в новостройке начинается от 299 тыс. рублей.

Преимущество покупки квартиры в ЖК на высокой стадии готовности – возможность довольно быстрого переезда в новое жилье. Кроме того, если в новостройке есть уже реализованные очереди, можно оценить качество строительства предыдущих корпусов, посмотреть, как заселяется комплекс и как развивается внутренняя инфраструктура.

10 марта 2023, 02:27
Метриум✓ Надежный источник

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