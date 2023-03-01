В России уменьшили размер коммунальной платы: кому положен перерасчет

Новые правила вступили в силу с 1 марта.

С 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки в сфере жилищного законодательства. Новые правила касаются, в том числе, системы обращения твердых коммунальных отходов. Теперь граждане смогут меньше платить за коммунальные услуги.

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на постановление Правительства РФ. Согласно документу, россияне с 1 марта могут требовать перерасчета платы за вывоз мусора. Однако снизить стоимость коммунальных услуг можно лишь в определенных случаях.

По данным "Радио 1", сэкономить на вывозе мусора смогут только те граждане, которые в определенный период находились в отпуске или командировке и, соответственно, не пользовались вышеуказанной услугой ЖКХ. Для внесения изменений в платежные документы необходимо обратиться в управляющую компанию.

Чтобы добиться снижения стоимости коммунальных услуг за определенный период придется написать заявление и предъявить документы, подтверждающие отсутствие. Например, путевки или билеты. При этом перерасчет за вывоз мусора доступен только тем гражданам, которые отсутствовали на месте жительства минимум пять дней.

К слову, за минувший год в одной только Москве удалось собрать полтора миллиона тонн вторичного сырья в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом сообщает RT.