Какие квартиры будет сложно продать в 2023

Покупателям нужен хороший ремонт и скидка.



Вторичный рынок квартир в Москве в настоящее время перенасыщен предложением. Это позволяет потенциальным покупателям спокойно выбирать подходящее жилье и диктовать продавцам свои условия. Владельцы каких квартир могут столкнуться со сложностями при их продаже?



Квартиры без скидки.

В этом году на вторичном рынке сохранится тенденция 2022 года: покупатели будут рассчитывать на дисконт, независимо от качества квартиры.

Сейчас средний размер скидки начинается от 10%. Если у жилья есть какие-то значительные недостатки, то дисконт составляет 20-30% и более.

Старый жилой фонд.

Все сложнее становится продать квартиры в старых зданиях. Это происходит на фоне роста предложения "вторички" в современных жилых комплексах, сданных в последние 10-15 лет.

Причина кроется не только в изношенных коммуникациях и плохой звукоизоляции. Старые квартиры зачастую проигрывают по планировкам. Нередко в таких домах отсутствует и нормальная придомовая территория.

Неудачный район.

Даже при высоком качестве самой квартиры и жилого комплекса продажу может усложнить плохое соседство. К негативным факторам относится близость к промзоне, особенно с действующими заводами, к ж/д путям и магистралям.

Отсутствие приличного вида из окна также может стать проблемой. Да, большинство покупателей не требуют, чтобы из квартиры было видно лес или реку. Однако не готовы они смотреть и на козырек подъезда, стену соседнего дома или кладбище.

Слишком просторные лоты.

Наибольшей популярностью сейчас пользуются компактное жилье. Хорошие квартиры с одной и двумя комнатами быстро уходят с рынка, а вот продаже «трешек» уже затягивается. Квартиры с четырьмя и более комнатами продать еще сложнее. Причина банальна: большинство покупателей сильно ограничены в бюджете.

Нестандартные планировки также могут стать проблемой. Слишком большой коридор, миниатюрная ванная, тесная кухня – все это отпугивает покупателей.