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За три года студии подорожали на 70%

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Для покупки теперь потребуется 7-8 млн рублей.

Квартиры-студии – один из самых популярных форматов жилья в новостройках Москвы, доступность которого снижается из года в год. Всего за три года такие лоты подорожали на 40-70%, в зависимости от конкретного ЖК.

В 2020 году площадь студий в среднем составляла 25,3 кв. м, а средняя цена "квадрата" – 221 тыс. рублей. К началу текущего года размер квартир уменьшился до 23,6 кв. м, а стоимость кв. м – выросла до 318 тыс. рублей.

В результате, если три года назад малогабаритный лот можно было купить в среднем за 5,6 млн рублей, то сейчас – за 7,3 млн рублей.

Студии дорожали сильнее, чем другие форматы квартир. Это произошло как из-за роста спроса на такое жилье, так и из-за сокращения доходов населения. Покупатели все чаще могут позволить себе лишь небольшую квартиру.

Застройщики, реагируя на спрос, меняют квартирографию, но не собираются отказываться от прибыли. Поэтому внутри одной новостройки стоимость «квадрата» в студии и в квартире с одной или двумя комнатами может резко различаться не в пользу первой.

3 февраля 2023, 02:25
РБК✓ Надежный источник

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