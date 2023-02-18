В Москве есть жилье за 1,5 млн рублей

Но речь идет о крошечных апартаментах в подвалах.



Минимальная цена лотов на столичном рынке жилья начинается от 1,5 млн рублей. Однако за такую сумму можно приобрести лишь крошечные апартаменты площадью до 15 "квадратов" на полуподвальном уровне. В таких помещениях есть и окна, и действующие коммуникации, однако для длительного проживания они не приспособлены.



Стоимость более комфортных апартаментов начинается от 3,9 млн рублей. Речь идет о студиях площадью около 20 кв. м, зачастую с полной отделкой. За прошедший год в Москве появилось сразу несколько апарт-комплексов с такими лотами.

Если рассматривать покупку квартиры в новостройке, то тут минимальный бюджет составляет 4,3 млн рублей. Для тех, кто намерен поселиться внутри МКАД, цены стартуют от 5,3 млн рублей. Квартира на вторичном рынке обойдется минимум в 5,3 млн рублей, внутри МКАД – 7,2 млн рублей.

Выбор лотов по минимальной цене крайне ограничен, чаще всего это единичные лоты, на которые сейчас действует скидка. При поиске квартиры в новостройке возможность выбирать появляется только с бюджетом от 5 млн рублей (5,5 млн рублей внутри МКАД), на вторичном рынке – от 6 млн рублей (8 млн рублей внутри МКАД).