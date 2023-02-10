"Нужно гордиться": хоромы молодого певца поразили Тюльпанова

Ramil' не зря лишился целого состояния.

На днях популярный рэп-исполнитель Ramil' шокировал всех новостью о покупке пятикомнатной квартиры. В свои 23 года певец смог не только прославиться благодаря песне "Сияй", но и потратить 110 миллионов на хоромы в центре Москвы.

Такую покупку рэп-исполнителя оценили не только пользователи Сети, но и политик Владислав Тюльпанов. Его поразила купленная Ramil' недвижимость. По его словам, исполнитель может быть примером для подражания у молодежи.

"Хочу поздравить Ramil' с такой важной покупкой, очень важно и ценно когда современные молодые люди сами добиваются успеха и этим нужно гордиться. Он подает очень хороший пример для молодежи что в любом возрасте можно реализовать свои мечты", – поделился молодой политик.

Отметим, многих приобретение молодого еще юнца ошарашила: он занимается музыкой всего лишь четыре года, а уже разбрасывается деньгами. Можно только представить, что писали завистники в социальных сетях!



Успокоить разгоряченных людей попытался Ханза, продюсер исполнителя Ramil'. Он постарался объяснить публике, что путь артиста очень тернист и сложен, а каждый, кто на него встает, жертвует очень многим.

"Не важно, купите ли вы квартиру за 110 млн или Феррари, важно лишь ваше состояние", – поделился Ханза.

Главное, по его словам – это заниматься любимым делом. Именно этого продюсер пожелал всем.

Напомним, что площадь квартиры за 110 млн – 130 квадратных метров, а одна из комнат украшена огромной картиной с изображением царя Давида.