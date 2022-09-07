Готовность ЖК "Равновесие" от ГК "КОРТРОС" составляет 75%

Строительство жилого комплекса "Равновесие" в Одинцовском районе Московской области идет полным ходом. Девелопер проекта – группа компаний "КОРТРОС" выполняет работы в строгом соответствии с графиком.



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Первая очередь жилого комплекса включает пять 11-секционных корпусов переменной этажности. Общая готовность ЖК составляет 75%.

Завершаются работы по кладке блока и кирпича. Кладка блока выполнена на 99,9%, кирпича – на 95%. Готовность фасада составляет 25%.

На 65% выполнены кровельные работы и монтаж окон. Инженерные сети готовы на 53%.

Специалисты устанавливают лифты и обустраивают фасады. Началась отделка мест общего пользования и благоустройство придомовой территории, сообщили в пресс-службе ГК "КОРТРОС".

Отделка мест общего пользования завершена на 7%. На 25% выполнено благоустройство придомовой территории. Используются только качественные материалы.

Жилой комплекс "Равновесие" состоит из корпусов высотой 4-6 этажей. Покупатели могут выбрать квартиры с разнообразными планировочными решениями. ЖК расположен в непосредственной близости от города Одинцово, до центра Москвы – 30 минут.