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Аренда коттеджей подешевеет на 25%

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Аренда коттеджей подешевеет на 25%

Из-за сезонного снижения спроса.
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С завершением летнего сезона на рынке аренды коттеджей в Подмосковье традиционно снижается спрос, а вместе с ним – и ставки. В течение осени аренда «загородки» подешевеет минимум на четверть, а потенциальные арендаторы получат больше возможности торговаться.

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К сентябрю предложение арендных домов выросло на 15%. На рынке появились лоты, которые так и не удалось продать в теплый сезон. Как правило, это морально устаревшие коттеджи (чрезмерная площадь, неудачные планировки) или с завышенным ценником. Также освободились дома, сдаваемые в аренду на лето.

В ближайшие месяцы ожидаются два кратковременных периода увеличенного спроса, к которым стоит подготовиться заранее. Сначала арендаторы будут искать дома в октябре, во время каникул в школах. Максимальная же активность придется на период зимних праздников. И эксперты советуют арендаторам, планирующим встретить Новый год за городом, уже сейчас заняться поиском дома.

Для тех, кто арендует жилье в холодный сезон, важно, чтобы домовладения были теплыми и со всеми коммуникациями. Очень важно наличие телевидения и интернета. Дополнительным преимуществом станет сауна или баня.


Автор: 5 сентября 2022, 13:15 Источник: Инком ✓ Надежный источник

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