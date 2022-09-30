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Двухкомнатные квартиры подорожали на 19%

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Двухкомнатные квартиры подорожали на 19%

В среднем цены в новостройках выросли на 6%.
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За последний год цены на квартиры в столичных новостройках класса "комфорт" выросли на 6%, до 13,5 млн рублей. Однако динамика роста цен сильно зависела от "комнатности" лотов.

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Так, квартиры-студии за год подорожали на 12%, до 8,2 млн рублей. Стоимость "однушек" и "трешек" выросла на 13%, до 11,8 млн и 21,2 млн рублей соответственно.

Сильнее всего прибавили в цене лоты с двумя комнатами. К сентябрю их средняя стоимость выросла на 19% и составила 17,8 млн рублей.

Столь значительный рост цен на «двушки» объясняется повышенным спросом на данный формат. Смягчение требований по семейной ипотеке позволило ряду покупателей задуматься об улучшении условий проживания. А квартиры с двумя комнатами – это базовый вариант для семьи с ребенком.

Средняя площадь квартир в предложении за год изменилась незначительно. Больше всего – на 3 кв. м – сократилась площадь "трешек", составив 81,3 кв. м.

Площадь квартир-студий в новостройках класса "комфорт" сейчас составляет 23,7 кв. м, "однушек" – 38 кв. м, "двушек" – 59,1 кв. м.

Автор: 30 сентября 2022, 10:56 Источник: Метриум ✓ Надежный источник

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