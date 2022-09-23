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Оформляем прописку через МФЦ
Все граждане России законодательно обязаны иметь регистрацию по адресу, или, проще говоря, прописку. Самый быстрый способ ее оформления, который займет от 3 до семи дней, – через МФЦ.
Что надо сделать?
Во-первых, собрать весь пакет документов. Неправильный комплект бумаг – самая частая причина отказа в заявлении на прописку.
Во-вторых, выбрать ближайший МФЦ. Адреса и графики работы размещены на официальном интернет-портале. В отделение можно прийти без записи, а можно позвонить по телефону и выбрать нужное время.
В-третьих, отдать сотруднику документы и получить расписку, где указано, какие бумаги были переданы.
Вся процедура бесплатная. От детей до 14 лет присутствия лично не требуется. На оформление прописки новорожденного дается всего 7 дней с момента выдачи свидетельства о рождении.
Следить за статусом документов можно через интернет-портал МФЦ, а также позвонив по телефону или посетив отделение.
Какие документы нужны?
1. Оригинал паспорта.
2. Заявление по форме № 6, которое можно заполнить и дома, и на месте.
3. Право собственности на жилье или договор социального найма.
При оформлении прописки в квартире, на которую нет права владения, понадобится личное присутствие собственника недвижимости и отдельное заявление от него
Если надо прописать ребенка, могут потребоваться дополнительные документы. Например, если прописывать ребенка у отца, потребуется нотариально заверенное согласие от матери. Если прописывать у матери, отцовское согласие не нужно.
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